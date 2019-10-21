Омские щи оказались самыми дешевыми в Сибири

Posted 21 октября 2019,, 11:59
Published 21 октября 2019,, 11:59
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Издание высчитывало среднюю стоимость щей по стандартному рецепту: 360 гр свинины, четыре картофелины, одна морковь и одна луковица. Соль, воду, электроэнергию и другие мелочи учитывать не стали. По результатам самой низкой стоимость одной кастрюли щей стала в Омске — 102.7 рубля. В Барнауле эта сумма ровно на рубль больше — эксперты объясняют это стоимостью мяса, которая в этих городах значительно ниже, чем в других регионах Сибири. Самой дорогой кастрюля щей оказалась в Иркутске — здесь на суп уйдет ровно 132 рубля.
Кроме этого издание подсчитало, сколько средних кастрюль щей жители Сибири могут позволить себе на одну зарплату. В этом списке лидирует Кемерово: при средней зарплате в 41.9 тыс рублей жители могут позволить себе 361 кастрюлю супа в месяц. Омичи живут чуть скромнее, зарабатывая 36.4 тыс в месяц — их можно потратить на 354.4 кастрюли щей. Меньше всего супа пришлось на Горно-Алтайск, где на зарплату в 34.8 рублей можно позволить себе сварить щи только 274 раза в месяц.