Омские щи оказались самыми дешевыми в Сибири

Кроме этого издание подсчитало, сколько средних кастрюль щей жители Сибири могут позволить себе на одну зарплату. В этом списке лидирует Кемерово: при средней зарплате в 41.9 тыс рублей жители могут позволить себе 361 кастрюлю супа в месяц. Омичи живут чуть скромнее, зарабатывая 36.4 тыс в месяц — их можно потратить на 354.4 кастрюли щей. Меньше всего супа пришлось на Горно-Алтайск, где на зарплату в 34.8 рублей можно позволить себе сварить щи только 274 раза в месяц.