Бюджетный «Центр аренды и мониторинга имущества Омска» станет казенным

Posted 17 октября 2019,, 10:48
Published 17 октября 2019,, 10:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Документ был подписан 14 октября этого года и предусматривает преобразование ведомства в структуру с аналогичным названием, но с другим уровнем самостоятельности, пишет издание. Ведомство должны расформировать, а к 25 декабря создать новое, при этом функции оно будет выполнять те же.
Следить за исполнением постановления главы города будет директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских.
Функции пока еще бюджетного Центра заключались в передаче в аренду муниципальное имущество и мониторигном финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций. Руководителем Центра с 25 июня этого года значится Ирина Фрайндт.
После того, как ведомство станет казенным, оно будет направлять в казну все доходы от платных услуг и выполнять все действия с согласия администрации. Бюджетные же учреждения могут сами распоряжаться доходами от вспомогательной деятельности и несут ответственность за принятые решения.