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Posted 17 октября 2019,, 10:48

Published 17 октября 2019,, 10:48

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Бюджетный «Центр аренды и мониторинга имущества Омска» станет казенным

17 октября 2019, 10:48
Мэр Омска Оксана Фадина подписала постановление, согласно которому «Центр аренды и мониторинга имущества» вместо бюджетного станет казенным, сообщает издание «Коммерческие вести».

Документ был подписан 14 октября этого года и предусматривает преобразование ведомства в структуру с аналогичным названием, но с другим уровнем самостоятельности, пишет издание. Ведомство должны расформировать, а к 25 декабря создать новое, при этом функции оно будет выполнять те же.

Следить за исполнением постановления главы города будет директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских.

Функции пока еще бюджетного Центра заключались в передаче в аренду муниципальное имущество и мониторигном финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций. Руководителем Центра с 25 июня этого года значится Ирина Фрайндт.

После того, как ведомство станет казенным, оно будет направлять в казну все доходы от платных услуг и выполнять все действия с согласия администрации. Бюджетные же учреждения могут сами распоряжаться доходами от вспомогательной деятельности и несут ответственность за принятые решения.

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