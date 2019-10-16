В Приморье ФСС открыл центр «Опора» для людей с ограниченными возможностями

За первые три квартала этого года Приморское отделение Фонда подписало ряд соглашений на покупку ТСР. Речь идет сумме более 130 миллионов рублей. Люди, самостоятельно купившие данные изделия, получили от учреждения компенсации на общую сумму 29,3 миллиона рублей. К концу текущего года ФСС хочет купить технических средств реабилитации на 243,9 миллиона рублей. Льготники получат от Фонда путевки. Это обойдется организации еще в 47,96 миллиона рублей. За проезд к месту лечения и обратно Фонд потратит 17,9 миллиона рублей.