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Posted 16 октября 2019,, 07:38

Published 16 октября 2019,, 07:38

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Приморье ФСС открыл центр «Опора» для людей с ограниченными возможностями

16 октября 2019, 07:38
Второй информационно-ресурсный центр (ИРЦ) для лиц с ограниченными возможностями «Опора» ввели в эксплуатацию Приморском крае. Объект находится в Уссурийске. До этого такой же центр распахнул свои двери во Владивостоке. В обоих случаях инициатором открытия ИРЦ выступал Фонд социального страхования (ФСС).

Отмечается, что центры открылись при поддержке администрации Приморского края.

С момента открытия ИРЦ во Владивостоке (март-сентябрь текущего года) консультации в нем получили 630 россиян. Всего работники информационно-ресурсного центра за это время успели обработать 1560 запросов, пишет Vostokmedia.com.

Интересно, что значительное число клиентов ИРЦ прибегает к услугам Фонда социального страхования - 26,9% от всех обращений. Консультации о порядке выдачи технических средств реабилитации (ТСР) получили 14,6% клиентов. Ответы на вопросы относительно предоставления санаторно-курортного лечения узнали 12,3% посетителей. На втором месте здесь находится спрос на консультации, касающиеся обеспечения пенсионными выплатами граждан с ограниченными возможностями (23,8%). По вопросам оказания социальных услуг помощь получили 17,93% клиентов. Об индивидуальном подборе ТСР рассказали 12% клиентов.

С момента открытия первого ресурсного центра во Владивостоке персонал Фонда один раз в неделю консультирует людей об услугах для россиян с ограниченными возможностями. Работники учреждения дают советы по оформлению заявлений через портал госуслуг www.gosuslugi.ru, сообщила заместитель управляющего Приморским отделением ФСС Екатерина Беспалова.

За первые три квартала этого года Приморское отделение Фонда подписало ряд соглашений на покупку ТСР. Речь идет сумме более 130 миллионов рублей. Люди, самостоятельно купившие данные изделия, получили от учреждения компенсации на общую сумму 29,3 миллиона рублей. К концу текущего года ФСС хочет купить технических средств реабилитации на 243,9 миллиона рублей. Льготники получат от Фонда путевки. Это обойдется организации еще в 47,96 миллиона рублей. За проезд к месту лечения и обратно Фонд потратит 17,9 миллиона рублей.

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