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Posted 11 октября 2019,, 11:03

Published 11 октября 2019,, 11:03

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Психотерапевт рассказала о «синдроме ноющего омича»

11 октября 2019, 11:03
Омичи стали частыми клиентами психологов. Чаще всего горожане жалуются на неуверенность в себе, депрессию, трудности в общении, сложности с деньгами, карьерой и здоровьем.

Врачи даже выделили отдельно «синдром ноющего омича» — постоянно недовольного человека. Но оказалось, что явление характерно не только для Омска.

«Вы знаете, во всех городах люди чем-то недовольны. Люди всегда будут чем-то недовольны. Потому что мы все хотим, чтобы было так, как нам надо. А каждый хочет свое. Соответственно, желания не могут совпадать», — цитирует слова психотерапевта, доктора психологических наук Светланы Сагитовой 12 канал.

На омичах лишь сказывается, возможно, отсутствие перспективы и проблемы с деньгами. По словам психотерапевта, способствуют распространению этой информации СМИ, которые постоянно сообщают местным жителям, что «здесь нет перспектив и надо уезжать отсюда».

Эксперт напомнила, что решение любой проблемы зависит от самого человека, а не от географического положения. Омичам лишь посоветовали пересмотреть свой подход.

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