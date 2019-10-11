Психотерапевт рассказала о «синдроме ноющего омича»

«Вы знаете, во всех городах люди чем-то недовольны. Люди всегда будут чем-то недовольны. Потому что мы все хотим, чтобы было так, как нам надо. А каждый хочет свое. Соответственно, желания не могут совпадать», — цитирует слова психотерапевта, доктора психологических наук Светланы Сагитовой 12 канал.