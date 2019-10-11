Психотерапевт рассказала о «синдроме ноющего омича»

Posted 11 октября 2019,, 11:03
Published 11 октября 2019,, 11:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Врачи даже выделили отдельно «синдром ноющего омича» — постоянно недовольного человека. Но оказалось, что явление характерно не только для Омска.
«Вы знаете, во всех городах люди чем-то недовольны. Люди всегда будут чем-то недовольны. Потому что мы все хотим, чтобы было так, как нам надо. А каждый хочет свое. Соответственно, желания не могут совпадать», — цитирует слова психотерапевта, доктора психологических наук Светланы Сагитовой 12 канал.
На омичах лишь сказывается, возможно, отсутствие перспективы и проблемы с деньгами. По словам психотерапевта, способствуют распространению этой информации СМИ, которые постоянно сообщают местным жителям, что «здесь нет перспектив и надо уезжать отсюда».
Эксперт напомнила, что решение любой проблемы зависит от самого человека, а не от географического положения. Омичам лишь посоветовали пересмотреть свой подход.