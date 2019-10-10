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Posted 10 октября 2019,, 13:12

Published 10 октября 2019,, 13:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Москве назвали условия для открытия хостелов по новым правилам

10 октября 2019, 13:12
В начале октября вступил в силу закон, согласно которому запрещается размещать хостелы в жилых помещениях. Чтобы разместить такую гостиницу, помещение необходимо перевести в статус нежилого.

Как сообщает издание ФедералПресс, столичные власти совместно с департаментом городского имущества пояснили, как именно перевести помещение в нежилой статус. Так, под таким помещением не должно быть жилого пространства. К тому же, его нельзя использовать в качестве постоянного места жительства. Вход в такие хостелы должен быть отдельным.

Отмечается, что инициатива направлена на защиту прав жителей многоквартирных домов.

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