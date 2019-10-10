В Москве назвали условия для открытия хостелов по новым правилам

Как сообщает издание ФедералПресс, столичные власти совместно с департаментом городского имущества пояснили, как именно перевести помещение в нежилой статус. Так, под таким помещением не должно быть жилого пространства. К тому же, его нельзя использовать в качестве постоянного места жительства. Вход в такие хостелы должен быть отдельным.