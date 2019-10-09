Из мэрии Омска собралась увольняться глава департамента жилищной политики

Posted 9 октября 2019,, 08:41
Published 9 октября 2019,, 08:41
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как пишет издание «Коммерческие вести» со ссылкой на источники в мэрии, чиновница хочет уйти с должности, хотя находится на хорошем счету. До 14 октября она официально в отпуске, возможно, с последующим увольнением.
Шенфельд может выйти из отпуска только для того, чтобы завершить и передать все дела. Отметим, что на этой должности чиновница находится с 2006 года.
Напомним, последней громкой отставкой в мэрии Омска стал уход Елены Шипиловой. Чиновницу назначали на пост заместителя министра здравоохранения в правительстве Омской области.