В Омске обыскали квартиру директора фирмы «Турмаркет»

Posted 7 октября 2019,, 04:10
Published 7 октября 2019,, 04:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ее подозревают в мошенничестве в крупном размере. В полицию пожаловались более 30 человек. Омичи сдавали деньги, но путевки так и не получали. Общая сумма ущерба составила около 5 млн рублей.
В адрес Пецыной подано три иска, по всем заявлениям пострадавшим возместят ущерб. Последнее решение огласили 4 октября. Сейчас имущество женщины арестовано. Также стало известно, что руководитель задолжала больше 800 тыс рублей по кредиту. Отметим, что долгов сама компания не имеет.