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Posted 7 октября 2019,, 04:10

Published 7 октября 2019,, 04:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске обыскали квартиру директора фирмы «Турмаркет»

7 октября 2019, 04:10
Как пишет сайт «Бор55» со ссылкой на источник в полиции, в квартире и в офисе директора турагенства «Турмаркет» Елены Пециной проведены обыски. Также оперативники проверили квартиру матери Пециной.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ее подозревают в мошенничестве в крупном размере. В полицию пожаловались более 30 человек. Омичи сдавали деньги, но путевки так и не получали. Общая сумма ущерба составила около 5 млн рублей.

В адрес Пецыной подано три иска, по всем заявлениям пострадавшим возместят ущерб. Последнее решение огласили 4 октября. Сейчас имущество женщины арестовано. Также стало известно, что руководитель задолжала больше 800 тыс рублей по кредиту. Отметим, что долгов сама компания не имеет.

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