В Омске открыли новую экозаправку для автобусов на метане

Использование метана в качестве топлива также значительно снижает воздействие на окружающую среду, отметили в горадминистрации. При этом он почти в 3 раза дешевле бензина и на 30% экономичнее, чем пропан-бутан. Кроме этого метан не содержит примесей, и потому моторесурс автомобилей увеличивает ся почти на 30%. Разбавить метан также не получится — как уточнили в мэрии, газ доставляют по трубопроводу от источника напрямую на заправочную станцию.