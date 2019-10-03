В Омске открыли новую экозаправку для автобусов на метане

Экозаправка появилась на улице Заводская спустя три года после начала работ. На проект было потрачено 176 млн. рублей, и за эти деньги в черте города появились сразу шесть постов заправки компримированным природным газом, рассказали в облправительстве. Предполагается, что в сутки здесь смогут заправиться около 500 автомобилей на метане.
«Уже сейчас 160 единиц общественного транспорта работают на метане. В 2020 году мэрия Омска планирует закупить еще 65 подобных автобусов. Кроме того, частные перевозчики декларируют приобретение около 50 единиц такой техники. До конца 2019 года в Омске будут введены в эксплуатацию две станции. В следующие два года планируем запустить еще четыре станции. Объем частных инвестиций составит порядка 1 млрд. рублей», — рассказал о планах губернатор Омской области Александр Бурков.
До сегодняшнего дня такая заправка функционировала только в Лузино, за несколько десятков километров от города. Это несло дополнительные затраты на дорогу и зарплату водителям, которые должны были тратить время на дорогу к заправке. Начальник управления транспорта Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Алексей Лазуткин отметил, что теперь сэкономить только с одного автобуса удастся до 2 млн рублей в год.
Использование метана в качестве топлива также значительно снижает воздействие на окружающую среду, отметили в горадминистрации. При этом он почти в 3 раза дешевле бензина и на 30% экономичнее, чем пропан-бутан. Кроме этого метан не содержит примесей, и потому моторесурс автомобилей увеличивает ся почти на 30%. Разбавить метан также не получится — как уточнили в мэрии, газ доставляют по трубопроводу от источника напрямую на заправочную станцию.