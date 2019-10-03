В ГИБДД назвали самые аварийные месяцы года в Омске

Posted 3 октября 2019,, 11:59
Published 3 октября 2019,, 11:59
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Омску Андрей Миллер рассказал, что аварийность все-таки снижается, но тревогу продолжается вызывать статистка гибели именно пешеходов. Из 49 погибших – 29 переходили дорогу или шли по обочине.
«Наезды на пешеходов составляют 31% в общей структуре ДТП, то есть 490 фактов в текущем году. Из них 42% совершены на пешеходных переходах, а из 29 погибших 10 погибли на переходах», - цитирует слова Миллера издание «Вечерний Омск».
Самыми аварийными месяцами ежегодно становятся сентябрь, октябрь и ноябрь.
«Для пешеходов определена четкая обязанность: убедиться, что водитель видит вас и останавливается. Нельзя выходить из-за препятствия, другого транспортного средства», - напомнил руководитель.
Чаще всего людей сбивают на дорогах в промежутке с 18:00 до 23:00, поэтому вечером омичам советуют иметь на одежде световозвращающие элементы. За нарушение ПДД с начала года оштрафовали 17 тыс пешеходов.