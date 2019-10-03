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Posted 3 октября 2019,, 11:59

Published 3 октября 2019,, 11:59

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В ГИБДД назвали самые аварийные месяцы года в Омске

3 октября 2019, 11:59
По данным ГИБДД, с начала года в Омске совершено 1572 ДТП, в которых погибли 49 человек и 1917 получили травмы.

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Омску Андрей Миллер рассказал, что аварийность все-таки снижается, но тревогу продолжается вызывать статистка гибели именно пешеходов. Из 49 погибших – 29 переходили дорогу или шли по обочине.

«Наезды на пешеходов составляют 31% в общей структуре ДТП, то есть 490 фактов в текущем году. Из них 42% совершены на пешеходных переходах, а из 29 погибших 10 погибли на переходах», - цитирует слова Миллера издание «Вечерний Омск».

Самыми аварийными месяцами ежегодно становятся сентябрь, октябрь и ноябрь.

«Для пешеходов определена четкая обязанность: убедиться, что водитель видит вас и останавливается. Нельзя выходить из-за препятствия, другого транспортного средства», - напомнил руководитель.

Чаще всего людей сбивают на дорогах в промежутке с 18:00 до 23:00, поэтому вечером омичам советуют иметь на одежде световозвращающие элементы. За нарушение ПДД с начала года оштрафовали 17 тыс пешеходов.

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