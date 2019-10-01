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Posted 1 октября 2019,, 10:50

Published 1 октября 2019,, 10:50

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Ударившую полицейского женщина будут судить в Казани

1 октября 2019, 10:50
Вахитова из суд города Казань в скором времени рассмотрит дело местной жительницы, которая, в ответ на замечания, нанесла полицейскому удар заколкой.

Как сообщает издание ФедералПресс, женщину обвиняют в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов.

Инцидент случился 25 мая. Женщина громко и нецензурно выражалась, находясь в общественном месте. Полицейский сделал ей замечание, на что она неадекватно отреагировала, нанесла ему удар ногой в раз, а после вытащила из сумки заколку и также ударила ею.

Обвиняемая свою вину признала. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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