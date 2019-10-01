Ударившую полицейского женщина будут судить в Казани

Posted 1 октября 2019,, 10:50
Published 1 октября 2019,, 10:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, женщину обвиняют в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов.
Инцидент случился 25 мая. Женщина громко и нецензурно выражалась, находясь в общественном месте. Полицейский сделал ей замечание, на что она неадекватно отреагировала, нанесла ему удар ногой в раз, а после вытащила из сумки заколку и также ударила ею.
Обвиняемая свою вину признала. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.