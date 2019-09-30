ВКонтакте назвала лучшие проекты VK Hackathon

«Это очень важный для нас проект, которому мы всегда уделяем много сил и внимания. Почему? Потому что он отражает всё, что мы ВКонтакте ценим: способность придумывать оригинальные идеи, быстро решать проблемы, играть в команде и отстаивать свои убеждения. Недаром около 20 человек, которые когда-то были участниками VK Hackathon, стали частью Команды. Здорово, что наши ценности разделяют и другие: за пять лет количество участников выросло с 120 до 600 человек, а сам проект из тусовочки „для своих“ превратился в одно из главных событий такого рода в индустрии».