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Posted 30 сентября 2019,, 07:00

Published 30 сентября 2019,, 07:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ОНПЗ приглашает школьников принять участие в турнире «Умножая таланты»

30 сентября 2019, 07:00
В Омске продолжается регистрация на пятый турнир для старшеклассников «Умножая таланты», проводимый компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

За лучшее решение нефтегазовых и IT кейсов, победители отправятся на финал в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Региональный этап проходит при поддержке ОНПЗ. Принять участие приглашают учеников 8-11 классов, планирующих связать свою будущую карьеру с нефтегазовой сферой.

Турнир «Умножая таланты» - это научно-образовательный проект нового формата, разработанный в «Газпром нефти». Он предполагает не проверку знаний школьников, а умение применять их на практике.

«Когда школьники решают реальные задачи, которые возникают перед работниками, они могут понять, что их ожидает, если они пойдут в эту сферу. Это реальный практический опыт, который позволяет погрузиться в профессию», — поделился ученик многопрофильного образовательного центра развития одаренности №117, серебряный призер прошлого года Максим Триколе. Ученик собрал в этом году новую команду, решив еще раз попробовать свои силы.

Победители отправятся на финал в Сочи, где им предстоит защищать свои проекты перед жюри. Лучшие получат возможность стать участниками профориентационной программы «Школа – ВУЗ/ССУЗ – ОНПЗ». Одиннадцатиклассники-победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

«Компания развивается динамично, и молодёжь, прошедшая все этапы подготовки к нашей профессии, это, конечно, дополнительный драйвер для развития нашего предприятия и компании в целом», — отметил заместитель генерального директора ОНПЗ по персоналу и организационному развитию Олег Шайтан.

Регистрация на интеллектуальный турнир «Умножая таланты» открыта до 6 октября. Записаться можно онлайн на официальном сайте турнира http://turnir.rodnyegoroda.ru.

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