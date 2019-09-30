ОНПЗ приглашает школьников принять участие в турнире «Умножая таланты»

«Когда школьники решают реальные задачи, которые возникают перед работниками, они могут понять, что их ожидает, если они пойдут в эту сферу. Это реальный практический опыт, который позволяет погрузиться в профессию», — поделился ученик многопрофильного образовательного центра развития одаренности №117, серебряный призер прошлого года Максим Триколе. Ученик собрал в этом году новую команду, решив еще раз попробовать свои силы.