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Posted 25 сентября 2019,, 13:36

Published 25 сентября 2019,, 13:36

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Представители Минфина поддержали отрицательные ставки по вкладам в валюте

25 сентября 2019, 13:36
Министерство финансов России положительно отнеслось относительно инициативы Центробанка о дедоллоризации банковской системы страны.

Как сообщает издание ФедералПресс, специалисты полагают, что в российской системе также необходимо снизить объемы валютных активов и пассивов.

Заместитель министра финансов Алексей Мосесов также поддержал предложение отведении отрицательных ставок по валютным вкладам. Также он отметил, что в банковской системе нашей страны валютные активы и пассивы требуют сильного сокращения в объемах. Но для этого необходимы изменения в налоговом законодательстве

Ранее появилась информация о взимания комиссии отечественными банками по вкладам в валюте. Теперь клиенты не только лишаются процентной ставки со вклада, но и обязаны платить за то, чтобы банк сохранял их средства.

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