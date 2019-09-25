Представители Минфина поддержали отрицательные ставки по вкладам в валюте

Posted 25 сентября 2019,, 13:36
Published 25 сентября 2019,, 13:36
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, специалисты полагают, что в российской системе также необходимо снизить объемы валютных активов и пассивов.
Заместитель министра финансов Алексей Мосесов также поддержал предложение отведении отрицательных ставок по валютным вкладам. Также он отметил, что в банковской системе нашей страны валютные активы и пассивы требуют сильного сокращения в объемах. Но для этого необходимы изменения в налоговом законодательстве
Ранее появилась информация о взимания комиссии отечественными банками по вкладам в валюте. Теперь клиенты не только лишаются процентной ставки со вклада, но и обязаны платить за то, чтобы банк сохранял их средства.