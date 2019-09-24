VK и AliExpress запускают партнерскую программу для блогеров

Также сегодня ВКонтакте появится возможность прикреплять товары к фотографиям, историям и статьям. Функция сделает покупки удобнее: вся полезная информация будет видна сразу, а чтобы перейти к оформлению заказа, хватит одного касания. К материалам можно будет добавлять до пяти товаров из ВКонтакте или мини-приложения AliExpress. Прикреплённые позиции будут отображаться прямо на снимке, истории или в статье в виде сниппета — небольшого блока с названием товара и ценой. Ранее добавлять товары можно было только к записям.