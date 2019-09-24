В Казани начался судебный процесс над членом ОПГ «Тугаевские»

Posted 24 сентября 2019,, 12:10
Published 24 сентября 2019,, 12:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, 56-летнего Рината Раимджанова подозревают в убийстве и других правонарушениях. В конце прошлого года подозреваемый выстрелил в плечо сидящему в автомобиле в центре Казани мужчине. По данным следствия, нападавший и жертва были знакомы.
После пострадавший вышел из машины и попытался остановить Раимджанова. Тот, в свою очередь, выстрелил ему в голову, а после выстрелил в живот второму пассажиру авто. Один из пострадавших позже скончался в больнице. Арестовать его получилось только через полгода.