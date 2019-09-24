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Posted 24 сентября 2019,, 12:10

Published 24 сентября 2019,, 12:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Казани начался судебный процесс над членом ОПГ «Тугаевские»

24 сентября 2019, 12:10
В Казани состоялось первое заседание суда по делу об убийстве мужчины членом ОПГ «Тугаевские».

Как сообщает издание ФедералПресс, 56-летнего Рината Раимджанова подозревают в убийстве и других правонарушениях. В конце прошлого года подозреваемый выстрелил в плечо сидящему в автомобиле в центре Казани мужчине. По данным следствия, нападавший и жертва были знакомы.

После пострадавший вышел из машины и попытался остановить Раимджанова. Тот, в свою очередь, выстрелил ему в голову, а после выстрелил в живот второму пассажиру авто. Один из пострадавших позже скончался в больнице. Арестовать его получилось только через полгода.

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