В Казани начался судебный процесс над членом ОПГ «Тугаевские»

После пострадавший вышел из машины и попытался остановить Раимджанова. Тот, в свою очередь, выстрелил ему в голову, а после выстрелил в живот второму пассажиру авто. Один из пострадавших позже скончался в больнице. Арестовать его получилось только через полгода.