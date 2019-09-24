«Росводоканал Омск» напоминает о необходимости передать показания приборов учета

Posted 24 сентября 2019,, 09:27
Published 24 сентября 2019,, 09:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Для того, чтобы расчёты в квитанции соответствовали фактически потреблённым объёмам, омский водоканал рекомендует потребителям ежемесячно передавать показания приборов учёта воды. Сделать это можно в любой день месяца. А данные, переданные до 25 числа, не просто отразятся в квитанции, но и будут учтены в расчётах.
«Начисления в квитанциях будут соответствовать фактическому потреблению ресурса, если передавать показания приборов учёта ежемесячно. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы этот процесс был максимально прост и занимал минимум времени. Омский водоканал постоянно работает над совершенствованием сервисов приёма показаний, делая ставку на прогрессивные каналы коммуникации и развитие заочных форм. Сегодня абоненты могут выбирать для себя любой удобный способ из 12 существующих», — пояснила коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.
Передать показания приборов учета можно как очными способами, лично посетив офисы предприятия, так и заочными – со смартфона, компьютера. Например, через электронный сервис на главной странице сайта «Росводоканал Омск» (www.omskvodokanal.ru) показания можно передать за пару минут. Потребителю необходимо указать свой лицевой счёт, номер квартиры и актуальные значения приборов учёта.
Напоминаем, что переданные до 25 числа текущего месяца показания будут отражены в квитанциях за сентябрь, которые потребители получат в первой декаде октября. Показания, поступившие в последние дни месяца, компания укажет в платёжных документах за октябрь.
Способы передачи данных:
— через автоматический приём голосовых данных или путём ввода данных на клавиатуре смартфона по номеру 39-51-00 (круглосуточно);
— указать в квитанции омского водоканала (данные вписываются в специальные графы в квитанции); — через личный кабинет на сайте https://abon.omskvodokanal.ru или с помощью его мобильной версии;
— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания; — посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— в терминалах АО «ОмскВодоканал», ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30;
— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;
— при посещении офисов обслуживания населения (ул. Маяковского, 2, ул. Конева,14, ул. Дианова, 3/1, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30, ул. Герцена, 48 корп.5 (в офисе Сбербанка), офисы в микрорайоне Береговом по адресу: Комсомольский проспект, 13 и в Крутой горке по адресу: ул. Российская, 13);
— в пунктах приёма Фрисби.