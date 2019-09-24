«Росводоканал Омск» напоминает о необходимости передать показания приборов учета

«Начисления в квитанциях будут соответствовать фактическому потреблению ресурса, если передавать показания приборов учёта ежемесячно. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы этот процесс был максимально прост и занимал минимум времени. Омский водоканал постоянно работает над совершенствованием сервисов приёма показаний, делая ставку на прогрессивные каналы коммуникации и развитие заочных форм. Сегодня абоненты могут выбирать для себя любой удобный способ из 12 существующих», — пояснила коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.