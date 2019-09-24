Омич отверткой проткнул руку сотруднику коллекторского агентства

Posted 24 сентября 2019,, 02:13
Published 24 сентября 2019,, 02:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
После введения «закона о коллекторах» в 2016 году количество жалоб от омичей на физическое насилие и психологическое давление со стороны взыскателей значительно сократилось. Однако, как выяснилось, страдают от противоправных действий не только должники, но и сами коллекторы.
Представитель компании «Первое коллекторское бюро» Виталий Левочко рассказал, что в августе прошлого года на него было совершено нападение. В общение с омичкой — должницей вмешался супруг женщины. Мужчина отверткой проткнул руку представителю коллекторского агентства.
В итоге нападавшего привлекли к ответственности, но только административной. С него был взыскан моральный вред. Теперь агентство сформировало специальный отдел, занимающийся защитой коллекторов от противоправных действий должников и их родственников.
Представитель еще одного коллекторского агентства в Омске подтвердил, что действительно случаи неадекватного поведения со стороны задолжавших омичей имеют место быть, но часто компании «спускают на тормозах» такие истории, не давая им хода в правоохранительные органы.
Сейчас коллекторы при общении с должниками обязаны вести аудиозаписи, которые по факту обеспечивают безопасность обеих сторон, как взыскателей, так и заемщиков, вынуждая соблюдать рамки правового поля.