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Posted 24 сентября 2019,, 02:13

Published 24 сентября 2019,, 02:13

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омич отверткой проткнул руку сотруднику коллекторского агентства

24 сентября 2019, 02:13
Накануне, 23 сентября, в Омске в Доме журналистов обсуждалась деятельность коллекторских агентств. На повестке дня стояла тема не только недобросовестного поведения самих взыскателей, но и неадекватное поведение самих должников, сообщает «Омскрегион».

После введения «закона о коллекторах» в 2016 году количество жалоб от омичей на физическое насилие и психологическое давление со стороны взыскателей значительно сократилось. Однако, как выяснилось, страдают от противоправных действий не только должники, но и сами коллекторы.

Представитель компании «Первое коллекторское бюро» Виталий Левочко рассказал, что в августе прошлого года на него было совершено нападение. В общение с омичкой — должницей вмешался супруг женщины. Мужчина отверткой проткнул руку представителю коллекторского агентства.

В итоге нападавшего привлекли к ответственности, но только административной. С него был взыскан моральный вред. Теперь агентство сформировало специальный отдел, занимающийся защитой коллекторов от противоправных действий должников и их родственников.

Представитель еще одного коллекторского агентства в Омске подтвердил, что действительно случаи неадекватного поведения со стороны задолжавших омичей имеют место быть, но часто компании «спускают на тормозах» такие истории, не давая им хода в правоохранительные органы.

Сейчас коллекторы при общении с должниками обязаны вести аудиозаписи, которые по факту обеспечивают безопасность обеих сторон, как взыскателей, так и заемщиков, вынуждая соблюдать рамки правового поля.

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