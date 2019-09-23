Видеоролики по мотивам саги «Звёздные Войны» в России эксклюзивно покажут в ОК

Анимационные эпизоды будут выходить на официальной странице «Звёздные Войны» в соцсети. Первый видеоролик будет опубликован 24 сентября в 11:00 по московскому времени. Все эпизоды будут каждую неделю выходить эксклюзивно в ОК.