Видеоролики по мотивам саги «Звёздные Войны» в России эксклюзивно покажут в ОК

Posted 23 сентября 2019, 10:05
Published 23 сентября 2019, 10:05
Modified 23 февраля 2022, 13:34
Updated 23 февраля 2022, 13:34
Анимационные эпизоды будут выходить на официальной странице «Звёздные Войны» в соцсети. Первый видеоролик будет опубликован 24 сентября в 11:00 по московскому времени. Все эпизоды будут каждую неделю выходить эксклюзивно в ОК.
Всего в группе выйдет пятнадцать роликов, рассказывающих о приключениях шести героев легендарной космической саги. Помимо дроида BB-8 перед зрителями предстанет отважная искательница Рей, в прошлом штурмовик Первого Ордена Финн, юный космический сорвиголова Хан Соло со своим другом Чубаккой и пиратка Маз Каната.
Star Wars Roll Out — четвертая серия анимационных роликов, которая в России эксклюзивно представлена только в официальной группе «Звёздные Войны» в ОК. Ранее в ОК выходили «Звёздные Войны: Моменты», «Звездные Войны: Галактика приключений», «Звёздные Войны: Занятные факты».