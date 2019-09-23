gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2019, 10:05

Published 23 сентября 2019, 10:05

Modified 23 февраля 2022, 13:34

Updated 23 февраля 2022, 13:34

Видеоролики по мотивам саги «Звёздные Войны» в России эксклюзивно покажут в ОК

23 сентября 2019, 10:05
В социальной сети Одноклассники пройдет эксклюзивная премьера анимационных видеороликов по мотивам саги «Звёздные Войны» — Star Wars Roll Out. Видеоролики созданы японским режиссером-аниматором Хидео Итоянаги и рассказывают короткие истории о героях саги.

Анимационные эпизоды будут выходить на официальной странице «Звёздные Войны» в соцсети. Первый видеоролик будет опубликован 24 сентября в 11:00 по московскому времени. Все эпизоды будут каждую неделю выходить эксклюзивно в ОК.

Всего в группе выйдет пятнадцать роликов, рассказывающих о приключениях шести героев легендарной космической саги. Помимо дроида BB-8 перед зрителями предстанет отважная искательница Рей, в прошлом штурмовик Первого Ордена Финн, юный космический сорвиголова Хан Соло со своим другом Чубаккой и пиратка Маз Каната.

Star Wars Roll Out — четвертая серия анимационных роликов, которая в России эксклюзивно представлена только в официальной группе «Звёздные Войны» в ОК. Ранее в ОК выходили «Звёздные Войны: Моменты», «Звездные Войны: Галактика приключений», «Звёздные Войны: Занятные факты».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика