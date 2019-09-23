На Ямале продолжается вакцинация оленей против сибирской язвы

Главный ветеринарный инспектор региона Евгений Попов сообщил, что сегодня в тундре работают 37 экспертов. Большинство из них состркдоточнны в Ямальском и Тазовском, а также на из северных территориях. Здесь, отметил специалист, обитает больше всего оленей. Вакцинация проходит по плану. Ухудшает переброску бригад только погода, так как из за сильного ветра невозможно установить временный кораль. Также нельзя проводить вакцинацию в дождь.