На Ямале продолжается вакцинация оленей против сибирской язвы

Posted 23 сентября 2019,, 13:24
Published 23 сентября 2019,, 13:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, в 2016 году в регионе впервые за 75 лет был зарегистрирован новый всплеск заболевания. Тогда от сибирской язвы скончались несколько человек. В 2017 году регионах ныне власти возобновили вакцинацию животных против этого недуга.
К сегодняшнему дню ветеринары Ямала завершили профилактические работы в Пуровском районе. Завершается вакцинация также в Надымском и Красносельском районах. Осталось привить около 400 животных. Таким образов, профилактическая вакцинация против сибирской язвы на Ямале завершена на 75%.
Главный ветеринарный инспектор региона Евгений Попов сообщил, что сегодня в тундре работают 37 экспертов. Большинство из них состркдоточнны в Ямальском и Тазовском, а также на из северных территориях. Здесь, отметил специалист, обитает больше всего оленей. Вакцинация проходит по плану. Ухудшает переброску бригад только погода, так как из за сильного ветра невозможно установить временный кораль. Также нельзя проводить вакцинацию в дождь.
Стоит добавить, что большая часть животных региона отправляется на переработку мяса. Но отбираются только особи с бирками. Ветеринары проводят такой отбор бесплатно во время сезонных мероприятий. Сегодня бирки имеют более 46 тысяч животных. С 2017 года были помечены порядка 186 тысяч оленей.