В Омской области в браконьерстве подозревают депутата и главу называевской РЭС

Posted 20 сентября 2019,, 11:55
Published 20 сентября 2019,, 11:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Прибыв на место, патруль заметил машину ВАЗ-213, которая и была остановлена стражами порядка. В салоне находились трое мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили разделанную тушу животного, предположительно, косули сибирской. Омичей доставили в отдел полиции, а мясо направили на экспертизу.
Отмечается, что открытие охоты на косуль стартует в Омской области 1 октября. Как пишет издание «Коммерческие вести», полицейские задержали депутата называевского Горсовета Константина Дадонова, начальника районной РЭС Евгения Шаламова и родного брата директора ООО «Называевск» Михаила Свитова.