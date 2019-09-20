В Омской области в браконьерстве подозревают депутата и главу называевской РЭС

Прибыв на место, патруль заметил машину ВАЗ-213, которая и была остановлена стражами порядка. В салоне находились трое мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили разделанную тушу животного, предположительно, косули сибирской. Омичей доставили в отдел полиции, а мясо направили на экспертизу.