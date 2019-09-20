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Posted 20 сентября 2019,, 11:55

Published 20 сентября 2019,, 11:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области в браконьерстве подозревают депутата и главу называевской РЭС

20 сентября 2019, 11:55
В ночь с 19 на 20 сентября участковые называевской полиции во время рейда услышали выстрелы в лесу возле села Елизаветинка.

Прибыв на место, патруль заметил машину ВАЗ-213, которая и была остановлена стражами порядка. В салоне находились трое мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили разделанную тушу животного, предположительно, косули сибирской. Омичей доставили в отдел полиции, а мясо направили на экспертизу.

Отмечается, что открытие охоты на косуль стартует в Омской области 1 октября. Как пишет издание «Коммерческие вести», полицейские задержали депутата называевского Горсовета Константина Дадонова, начальника районной РЭС Евгения Шаламова и родного брата директора ООО «Называевск» Михаила Свитова.

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