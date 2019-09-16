Омские школьники вышли на борьбу с мусором в городских скверах

Posted 16 сентября 2019, 10:02
Published 16 сентября 2019, 10:02
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Начать месячник чистоты в горадминистрации решили с площади Бухгольца. Территорию здесь приводили в порядок почти 40 учащихся лицея № 64. Отмечается, что за каждой школой, колледжем или вузом закреплен какой-нибудь сквер или бульвар, а как именно студенты и школьники должны облагородить территорию, определяют в городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства.
«Как правило, школьники и студенческая молодежь составляют основную массу омичей, привлеченных для уборки территории округа и города в целом. Таким образом, участие в субботниках носит также воспитательный характер», — подчеркнула начальник отдела социальной политики администрации Центрального округа Олеся Гаврилова.
Завтра, 17 сентября, студенты омского строительного колледжа выйдут на уборку мемориального комплекса воинам-мебельщикам, а на среду запланирована уборка в сквере имени Борцов Революции, у Музыкального театра, в Театральном сквере, а также на улицах Челюскинцев, Тарской и Шебалдина.
Всего в уборке территорий планируется задействовать около 3 000 студентов и школьников. Общегородской субботник, в котором может поучаствовать не только молодежь, состоится 5 октября, сообщили в мэрии города.