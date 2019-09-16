Омские школьники вышли на борьбу с мусором в городских скверах

Начать месячник чистоты в горадминистрации решили с площади Бухгольца. Территорию здесь приводили в порядок почти 40 учащихся лицея № 64. Отмечается, что за каждой школой, колледжем или вузом закреплен какой-нибудь сквер или бульвар, а как именно студенты и школьники должны облагородить территорию, определяют в городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства.