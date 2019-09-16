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Posted 16 сентября 2019, 10:02

Published 16 сентября 2019, 10:02

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омские школьники вышли на борьбу с мусором в городских скверах

Омские школьники вышли на борьбу с мусором в городских скверах

16 сентября 2019, 10:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске сегодня, 16 сентября, стартовал месячник субботников в городских парках и скверах. Как рассказали в пресс-службе администрации Омска, к уборке общественных пространств в основном привлекают школьников и студентов.

Начать месячник чистоты в горадминистрации решили с площади Бухгольца. Территорию здесь приводили в порядок почти 40 учащихся лицея № 64. Отмечается, что за каждой школой, колледжем или вузом закреплен какой-нибудь сквер или бульвар, а как именно студенты и школьники должны облагородить территорию, определяют в городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

«Как правило, школьники и студенческая молодежь составляют основную массу омичей, привлеченных для уборки территории округа и города в целом. Таким образом, участие в субботниках носит также воспитательный характер», — подчеркнула начальник отдела социальной политики администрации Центрального округа Олеся Гаврилова.

Завтра, 17 сентября, студенты омского строительного колледжа выйдут на уборку мемориального комплекса воинам-мебельщикам, а на среду запланирована уборка в сквере имени Борцов Революции, у Музыкального театра, в Театральном сквере, а также на улицах Челюскинцев, Тарской и Шебалдина.

Всего в уборке территорий планируется задействовать около 3 000 студентов и школьников. Общегородской субботник, в котором может поучаствовать не только молодежь, состоится 5 октября, сообщили в мэрии города.

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