В Саратове изъяли крупную партию поддельного алкоголя

Posted 12 сентября 2019,, 19:13
Published 12 сентября 2019,, 19:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
как сообщает издание ФедералПресс, 47 тысяч бутылок находились прямо в квартире мужчины. Другие 27 тысяч бутылок он хранил на одном из складов города. по подсчетам правоохранителей, были изъяты 37 тонн поддельного алкоголя. Следователи предполагают, что таким образом саратовец торговал поддельным спиртным.
в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет колонии. На данный момент суд наложил запрет на определенные действия.