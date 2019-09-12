В Саратове изъяли крупную партию поддельного алкоголя

как сообщает издание ФедералПресс, 47 тысяч бутылок находились прямо в квартире мужчины. Другие 27 тысяч бутылок он хранил на одном из складов города. по подсчетам правоохранителей, были изъяты 37 тонн поддельного алкоголя. Следователи предполагают, что таким образом саратовец торговал поддельным спиртным.