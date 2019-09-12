В Санкт-Петербурге овчарка нашла потерявшегося школьника

Женщина рассказала правоохранителям, что ее сын должен был вернуться к семи часам вечера, но не явился домой. Раньше он всегда приходил вовремя. В квартире 31-летней жительницы Петербурга бельгийская овчарка по кличке Атака обнюхала вещи потерявшегося ребенка и взяла след. Собака вывела полицейских к потерявшемуся мальчику, который находился в нескольких кварталах от дома. Об этом пишет newia.ru.