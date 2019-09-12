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Posted 12 сентября 2019, 12:01

Published 12 сентября 2019, 12:01

Modified 23 февраля 2022, 13:21

Updated 23 февраля 2022, 13:21

В Санкт-Петербурге овчарка нашла потерявшегося школьника

12 сентября 2019, 12:01
В Петербурге женщина обратилась в полицию за помощью в поиске ее 10-летнего сына, который ушел из дома и не вернулся. Служебная собака за 10 минут сумела найти мальчика.

Женщина рассказала правоохранителям, что ее сын должен был вернуться к семи часам вечера, но не явился домой. Раньше он всегда приходил вовремя. В квартире 31-летней жительницы Петербурга бельгийская овчарка по кличке Атака обнюхала вещи потерявшегося ребенка и взяла след. Собака вывела полицейских к потерявшемуся мальчику, который находился в нескольких кварталах от дома. Об этом пишет newia.ru.

Школьника передали родителям. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

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