В Санкт-Петербурге овчарка нашла потерявшегося школьника

Posted 12 сентября 2019, 12:01
Published 12 сентября 2019, 12:01
Modified 23 февраля 2022, 13:21
Updated 23 февраля 2022, 13:21
Женщина рассказала правоохранителям, что ее сын должен был вернуться к семи часам вечера, но не явился домой. Раньше он всегда приходил вовремя. В квартире 31-летней жительницы Петербурга бельгийская овчарка по кличке Атака обнюхала вещи потерявшегося ребенка и взяла след. Собака вывела полицейских к потерявшемуся мальчику, который находился в нескольких кварталах от дома. Об этом пишет newia.ru.
Школьника передали родителям. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.