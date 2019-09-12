Новым главой правительства Башкортостана может стать Андрей Назаров

Андрей Назаров всегда был преданным сторонником Радия Хабирова. Последний недавно выиграл выборы, и встал во главе региона. Хабиров набрал рекордные 82% голосов. Примечательно, что еще в середине прошлого десятилетия политическая элита Башкирии Хабирова не признавала. Новому главе республики даже пришлось на время покинуть свою малую родину и осесть в Москве. На его друга Назарова также оказалось давление. Так на предпринимателя ополчились как местные СМИ, так и сотрудники полиции. В отношении Назарова были инициированы ложные уголовные дела. Однако в суде бизнесмен смог доказать необоснованность обвинений и был полностью оправдан.