Новым главой правительства Башкортостана может стать Андрей Назаров

Posted 12 сентября 2019,, 13:10
Published 12 сентября 2019,, 13:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Андрей Назаров всегда был преданным сторонником Радия Хабирова. Последний недавно выиграл выборы, и встал во главе региона. Хабиров набрал рекордные 82% голосов. Примечательно, что еще в середине прошлого десятилетия политическая элита Башкирии Хабирова не признавала. Новому главе республики даже пришлось на время покинуть свою малую родину и осесть в Москве. На его друга Назарова также оказалось давление. Так на предпринимателя ополчились как местные СМИ, так и сотрудники полиции. В отношении Назарова были инициированы ложные уголовные дела. Однако в суде бизнесмен смог доказать необоснованность обвинений и был полностью оправдан.
Родился Андрей Назаров в городе Баймак (Башкортостан). По прошествии некоторого времени его родители решили переехать в Сибай. В возрасте 16 лет у Назарова скончался отец. Молодому человеку пришлось устроиться на работу. Свой трудовой путь будущий бизнесмен и политик начинал простым водителем. При этом он успевал учиться в Сибайском горно-обогатительном техникуме. В 2016 году уже взрослый и состоявшийся мужчина защитил кандидатскую диссертацию. Тема его работы звучала как «Социально-политические проблемы малого предпринимательства в регионе: На примере Республики Башкортостан».
Занятие бизнесом Андрей Назаров начал с создания фирмы «БашКазРос». Компанию начинающий предприниматель открыл вместе со своими знакомыми. «БашКазРос» специализировалась на перевозке дефицитной продукции из Казахстана в Башкортостан и обратно.
Получив нужный опыт Назаров занялся собственным делом. Речь идет о строительном бизнесе. На сегодняшний день ГК «Гранель-недвижимость» признана одной из наиболее крупных строительных компаний всего московского региона. Предприятие строит жилые многоэтажки. По объемам нынешнего строительства ГК «Гранель-недвижимость» включили в ТОП-10 лучших строительных компаний в России.
В 1998 году Назарова избрали депутатом Сибайского городского собрания. На данный момент в послужном списке бизнесмена десятки структур, поддерживающих, развивающих и защищающих предпринимателей Башкортостана. Именно Назарову пришла в голову идея проведения Ялтинского экономических форума, который вскоре стал одним из самых крупных в РФ.
В 2007 году Андрей Назаров получил должность депутата Государственной думы Российской Федерации. Он написал 28 законов. Все законопроекты предпринимателя направлены на социальную сферу и гуманизацию УК РФ.
В социальной сфере Башкирии Назаров пользуется популярностью. Так бизнесмен ежегодно проводит и оплачивает спортивные состязания в Уфе и Сибае. На соревнования приглашают столичных артистов.
Коллеги Андрея Назарова называют его ответственным и заслуживающим доверия профессионалом, который трудится с полной самоотдачей. Об этом рассказали глава Крыма Сергей Аксенов, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, советник президента РФ Михаил Федотов и ряд других уважаемых людей.
Андрей Назаров справится со всеми обязанностями, возложенными на него правительством Башкирии, уверен руководитель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.
С этим утверждением согласен и омбудсмен по правам предпринимателей в России Борис Титов. По словам правозащитника, в «Деловой России» Назаров решал вопросы в строительном секторе, защищал права предпринимателей и контролировал развитие привлекательности российских регионов для потенциальных инвесторов.
По мнению Титова, благодаря своему опыту Андрей Назаров принесет много пользы экономике Башкирии.