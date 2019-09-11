«Веганы не в нашей компетенции». В омских школах пока не планируют вводить спецменю

Она также отметила, что в регионе существует льготное питание, и на каждого ребенка из малообеспеченной семьи выделяется около 10 рублей в день, в то время как другие школьники платят за порцию порядка 60 рублей. На 10 рублей ребенка обеспечат кашей на воде, маленькой булочкой и чаем. Как изменится ситуация по итогам проекта специалисты не ответили.