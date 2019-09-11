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Posted 11 сентября 2019, 09:47

Published 11 сентября 2019, 09:47

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

«Веганы не в нашей компетенции». В омских школах пока не планируют вводить спецменю

«Веганы не в нашей компетенции». В омских школах пока не планируют вводить спецменю

11 сентября 2019, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во время пресс-конференции, посвященной изучению школьного питания в рамках нацпроекта «Демография», специалисты рассказали, почему в школах пока не планируют вводить меню для веганов и почему детям с аллергией пока придется приносить еду с собой.

Полное исследование питания школьников проводят с начала учебного года. Пока результатов эксперимента нет, эксперты не обещают, что в школах появится специальное меню для аллергиков или тех, кто придерживается особой диеты.

«Сейчас сложно сказать, не имея результатов исследования. В любом случае, веганы не в нашей компетенции. Мы — за здоровое и разнообразное питание. Что касается аллергиков или каких-то специальных диет — это, в первую очередь, вопрос стоимости» — отмечает ученый секретарь ФИЦ Елена Смирнова.

Эксперты объясняют, что для создания особого меню нужны рекомендации врачей, а не только желание родителей или детей. Для большого коллектива создать меню, в котором будут учитываться все нюансы, сложно, поэтому самым реальным вариантом кажется создать гипоаллергенные блюда для разных детей.

«Диеты тоже у всех разные, у кого-то из детей может быть аллергия на орехи, у кого-то на персики, косточковые. Но если в ходе проекта мы поймем, что есть такая необходимость, то будем ее реализовывать», — заключила Смирнова.

Финансы касаются не только веганов и аллергиков, но и простых детей. С обновлением питания в школах и агитацией правильно питаться дома может измениться и стоимость школьных обедов. Специалисты уверяют, что кормить детей черной икрой никто будет, и изменения не должны увеличить стоимость продуктов.

«Здоровое питание совсем не обязательно дорогое питание. Всегда можно составить правильный рацион из самых простых и одновременно здоровых продуктов. Не обязательно покупать ананас, можно купить яблоко, где витамина С не меньше. Никто не просит кормить ребенка авокадо, нужно добавлять в рацион капусту, морковку, свеклу», — рассказала Елена Смирнова.

По словам начальника отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Роспотребнадзора Марины Бойко, перед проведением исследования специалисты опросили около 800 торговых предприятий, чтобы выяснить, какие продукты более доступны как по цене, так и по транспортировке. Это тоже сделано для того, чтобы увеличить пользу питания, не делая его дорогим.

Она также отметила, что в регионе существует льготное питание, и на каждого ребенка из малообеспеченной семьи выделяется около 10 рублей в день, в то время как другие школьники платят за порцию порядка 60 рублей. На 10 рублей ребенка обеспечат кашей на воде, маленькой булочкой и чаем. Как изменится ситуация по итогам проекта специалисты не ответили.

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