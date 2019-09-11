В Кормиловском районе депутаты выбрали нового главу

Posted 11 сентября 2019,, 09:25
Published 11 сентября 2019,, 09:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Об этом ранее сообщала победительница выборов в Законодательное Собрание Омской области Светлана Энверова, пишет сайт «ВОмске».
Бывший глава Амангельды Мендубаев в июне занял пост главы Центрального округа Омска. Исполняющим обязанности главы временно стал его зам Владимир Сыркин.
Отметим, что Сыркин экономист по специальности, карьеру начинал в ФНС, а после поступил на службу в администрацию Кормиловского района, где спустя время стал главой. Также работал заместителем глав Горьковского и Омского районов.
По словам Энверовой, сейчас новый глава формирует команду.