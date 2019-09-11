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Posted 11 сентября 2019,, 09:25

Published 11 сентября 2019,, 09:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Кормиловском районе депутаты выбрали нового главу

11 сентября 2019, 09:25
Депутаты Кормиловского районного совета проголосовали за назначение на должность главы района Владимира Сыркина.

Об этом ранее сообщала победительница выборов в Законодательное Собрание Омской области Светлана Энверова, пишет сайт «ВОмске».

Бывший глава Амангельды Мендубаев в июне занял пост главы Центрального округа Омска. Исполняющим обязанности главы временно стал его зам Владимир Сыркин.

Отметим, что Сыркин экономист по специальности, карьеру начинал в ФНС, а после поступил на службу в администрацию Кормиловского района, где спустя время стал главой. Также работал заместителем глав Горьковского и Омского районов.

По словам Энверовой, сейчас новый глава формирует команду.

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