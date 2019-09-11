Проректор ОмГУ Костюков: «Абсолютно не считаю суровыми приговоры за митинги в Москве»

Posted 11 сентября 2019, 09:47
Published 11 сентября 2019, 09:47
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Костюков — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального права юридического факультета ОмГУ, а также проректор по капитальному строительству и развитию инфраструктуры вуза.
Конференция посвящена рецепции римского права. Мы все понимаем роль античности, что латынь легла в основу европейских языков, римское право — в основу законодательства. Но имеет ли это какое-то актуальное применение в современном обществе?
Римское право — основа современного гражданского права во всем мире, в России тоже. По крайней мере, там, где речь идет о континентальной системе права, потому что есть еще англосаксонская, на которую оно повлияло меньше. Из-за этого такой интерес. У нас на конференции много профессоров из итальянских университетов. Есть идея создать в ОмГУ центр римского права. Это важно, потому что мы должны помнить свои истоки. Рим — первый, кто дал республику, дал империю, дал основу частного права и даже отчасти публичного. Это наше современное гражданское право, только 2 тыс лет назад.
Если говорить о современной российской правовой системе — ее часто критикуют, звучат мнения, что законы принимаются в интересах больше исполнительной власти, чем гражданского общества.
Современное законодательство достаточно мобильно, потому что общественные отношения развиваются с колоссальной скоростью. Те вещи, которых совсем недавно не было, представлены в полном объеме. Могу показать на примере налогового законодательства. В начале 90-х налогов не было вообще, существовали платежи из прибыли предприятий. Затем впервые появился налоговый кодекс, который, кстати, с юридической точки зрения очень высококультурный документ.
И налоговая система у нас не такая драконовская, как на Западе. У нас акцент сделан на то, что платят в основном юридические лица. В развитых западных странах акцент другой: там в основном платят граждане. Это связано с тем, что у нас такая структура экономики, физические лица платить много не в состоянии, поэтому есть подоходный 13%, и все. Основная нагрузка на бизнес.
Изменения в налоговом законодательстве происходят ежегодно, потому что уровень развития общественных отношений таков, что по-другому нельзя. Право, закон всегда идет за фактическими отношениями. Поэтому я бы не сказал, что законодательство обслуживает чиновников, люди не защищены. Надо просто знать, как себя защищать.
Но все-таки мы знаем много резонансных случаев, когда возбуждаются дела за репост, за критику власти в интернете. Почему граждане России попадают в такие ситуации?
Это проблема правоприменения. Законодательство нормальное, но применять его можно в ту или иную сторону. В основном правоприменительные проблемы возникают, когда этим занимаются силовые ведомства. Но есть и защита от этого. Прежде всего, судебная. Если это сделано грубовато, неправильно с точки зрения применения, всегда можно защититься. Известный пример — с каким это журналистом было, когда его ФСБ прижало, а потом всех ребят поувольняли, а его выпустили? [Речь идет о деле журналиста Ивана Голунова] Поэтому активничать в сторону, что у нас все плохо, я бы не стал. Я достаточно много стран мира проехал: у нас еще неплохо.
А где плохо?
Неважно, это необязательно уточнять. Но у нас все очень неплохо с точки зрения прав человека, можете мне поверить.
Это если сравнивать с европейскими странами?
Европейские страны разные, законодательство разное. Что сравнивать? Понятно, что старушка-Европа более развита, чем мы, во всех планах: и в экономическом, и в иных. Но с точки зрения защиты прав человека у нас все очень неплохо, и ситуация все время развивается в позитивную сторону. За последние 20 лет колоссальные изменения произошли.
Но к судебной власти тоже возникают вопросы, насколько независимы судьи.
Везде возникают вопросы, в любой системе государственного аппарата, в гражданском обществе немерено их, в том числе с точки зрения людей, которые активничают с точки зрения проведения протестных акций.
Надо проводить протестные акции, если ты не согласен. Но вы посмотрите результат, который получился в Московской городской думе. Победили коммунисты. То есть лупили демократов, а победили коммунисты.
Там же вопрос в другом был — в допуске кандидатов.
Митрохина [Сергея, кандидата в депутаты Мосгордумы] не допустили, он через суд себя допустил. И победил. Если был бы какой-то тоталитарный вариант, он бы никогда этого не сделал. Поэтому все нормально, права человека защищаются.
Не смущают вас при этом суровые приговоры протестующим? Люди получили реальные большие сроки за то, что подняли забрало росгвардейцу. За более тяжкие преступления меньше дают.
А не надо поднимать [забрало]. Полиция — во всем мире сверхзащищаемые лица. Попробуй посмотри неправильно на полицейского в США — сядешь и долго будешь сидеть. Причем у них такие сроки, каких у нас в принципе нет. У нас 20 лет максимум, а там 150 дадут.
То есть вы не считаете, что это слишком суровые приговоры за те деяния, что были совершены?
Абсолютно не считаю.