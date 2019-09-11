Проректор ОмГУ Костюков: «Абсолютно не считаю суровыми приговоры за митинги в Москве»

Это проблема правоприменения. Законодательство нормальное, но применять его можно в ту или иную сторону. В основном правоприменительные проблемы возникают, когда этим занимаются силовые ведомства. Но есть и защита от этого. Прежде всего, судебная. Если это сделано грубовато, неправильно с точки зрения применения, всегда можно защититься. Известный пример — с каким это журналистом было, когда его ФСБ прижало, а потом всех ребят поувольняли, а его выпустили? [Речь идет о деле журналиста Ивана Голунова] Поэтому активничать в сторону, что у нас все плохо, я бы не стал. Я достаточно много стран мира проехал: у нас еще неплохо.