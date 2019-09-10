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Posted 10 сентября 2019, 11:26

Published 10 сентября 2019, 11:26

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Двум молодым омичам грозит пять лет тюрьмы за неудачную кражу автозапчастей

Двум молодым омичам грозит пять лет тюрьмы за неудачную кражу автозапчастей

10 сентября 2019, 11:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Двое омичей пойдут под суд за неудачную кражу автозапчастей из машины знакомого. Парни решили взять в «жигулях» пенсионера нужные детали, но остаться незамеченными у них не получилось, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

О краже наутро после инцидента заявил 60-летний житель Ленинского округа. Он рассказал, что ночью услышал лай собаки и выглянул в окно. Во дворе он увидел двух парней, которые открыли капот его «жигулей». Мужчина спугнул неизвестных и через несколько часов позвонил в полицию.

Спустя несколько часов злоумышленники уже находились на допросе в отделе полиции № 4. Их полицейские задержали на соседней улице. Как оказалось, одному из задержанных потерпевший днем ранее помогал чинить автомобиль ВАЗ-2110. Парень рассказал, что в его машине не хватало запчастей, и он решил позаимствовать их у 60-летнего знакомого. На кражу он взял своего 19-летнего приятеля.

Несмотря на то, что парни не успели похитить имущества, следователь возбудил на них уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание, которое грозит омичам — 5 лет тюрьмы, уточнили в ведомстве.

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