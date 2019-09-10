Двум молодым омичам грозит пять лет тюрьмы за неудачную кражу автозапчастей

Спустя несколько часов злоумышленники уже находились на допросе в отделе полиции № 4. Их полицейские задержали на соседней улице. Как оказалось, одному из задержанных потерпевший днем ранее помогал чинить автомобиль ВАЗ-2110. Парень рассказал, что в его машине не хватало запчастей, и он решил позаимствовать их у 60-летнего знакомого. На кражу он взял своего 19-летнего приятеля.