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Posted 9 сентября 2019,, 11:21

Published 9 сентября 2019,, 11:21

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Краснодар стал самым недорогим курортом сентября в России

9 сентября 2019, 11:21
Туристический поток в Краснодаре не прекращается и осенью. Специалисты подсчитали среднее количество ночей, которое приезжие бронирует в сентябре и октябре текущего года, а также стоимость отдыха.

Как сообщает издание ФедералПресс, пляжный сезон в Краснодаре только набирает обороты в сентябре. Здесь, по оценкам экспертов, можно недорого отдохнуть, посетить горы и культурные мероприятия и пр.

Средняя стоимость номера в Краснодаре составляет 1076 рублей. Также в десятку самых бюджетных городов для отдыха вошли Бахчисарай и Пермь. По данным специалистов агентства Tvil.ru, в среднем отдыхающие проводят в Краснодаре по 10 ночей.

Дороже всего стоит отпуск в Сибири и Красноярске – здесь средняя стоимость номера за ночь составляет 1,5 тысячи рублей.

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