Краснодар стал самым недорогим курортом сентября в России

Posted 9 сентября 2019,, 11:21
Published 9 сентября 2019,, 11:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, пляжный сезон в Краснодаре только набирает обороты в сентябре. Здесь, по оценкам экспертов, можно недорого отдохнуть, посетить горы и культурные мероприятия и пр.
Средняя стоимость номера в Краснодаре составляет 1076 рублей. Также в десятку самых бюджетных городов для отдыха вошли Бахчисарай и Пермь. По данным специалистов агентства Tvil.ru, в среднем отдыхающие проводят в Краснодаре по 10 ночей.
Дороже всего стоит отпуск в Сибири и Красноярске – здесь средняя стоимость номера за ночь составляет 1,5 тысячи рублей.