Омским сельхозработникам пообещали минимальную зарплату в 14 тыс рублей

Posted 7 сентября 2019, 12:02
Published 7 сентября 2019, 12:02
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Идею поднять зарплату сельхозработникам обсудили во время селекторного совещания по условиям предоставления государственной поддержки в 2020 году. Минимум, который должны получать работники сельского хозяйства в 2020 году, по мнению чиновников, должен быть равен 13 949.5 рублей, что на 7,5% или 977.5 рублей выше действующего. Сейчас минимальная зарплата крестьян — 12 972 рубля.
Сейчас, по официальным данным, работники сельскохозяйственной сферы в среднем зарабатывают 21 753.4 рубля, что ниже среднего показателя по региону на треть, поясняют в ведомстве. При этом крестьяне получают еще меньше.
В правительстве пояснили, что субсидии работники отрасли со следующего года смогут получать только соблюдая несколько пунктов: текущая зарплата не должна быть ниже уровня предыдущего года и не ниже минимального размера оплаты труда.
Также на размер зарплаты будут влиять поправочные коэффициенты. Зависеть они будут от темпов роста предприятия, погодных условий, а также наличия или отсутствия официально оформленных работников.