Омским сельхозработникам пообещали минимальную зарплату в 14 тыс рублей

Идею поднять зарплату сельхозработникам обсудили во время селекторного совещания по условиям предоставления государственной поддержки в 2020 году. Минимум, который должны получать работники сельского хозяйства в 2020 году, по мнению чиновников, должен быть равен 13 949.5 рублей, что на 7,5% или 977.5 рублей выше действующего. Сейчас минимальная зарплата крестьян — 12 972 рубля.