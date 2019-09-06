В Омске грабитель напал на пенсионерку, которая вела внука на линейку 1 сентября

Как позже рассказала 70-летняя пенсионерка, она заметила грабителя за несколько минут до случившегося: он стоял в нескольких метрах от нее и несколько раз оглянулся не пенсионерку. Омичка запомнила, что грабитель был одет в черную куртку с белыми вставками — именно по этой детали полицейские нашли злоумышленника на улице и задержали его.