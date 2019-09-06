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Posted 6 сентября 2019, 12:21

Published 6 сентября 2019, 12:21

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске грабитель напал на пенсионерку, которая вела внука на линейку 1 сентября

В Омске грабитель напал на пенсионерку, которая вела внука на линейку 1 сентября

6 сентября 2019, 12:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омские полицейские задержали грабителя, который 1 сентября напал на пенсионерку. Женщина пошла на остановку с сумкой и букетом цветов на остановку, но грабитель отнял у нее сумку и убежал, сообщили в пресс-службе УМВД России.

Женщина провожала внука в школу, и в этот момент к ней подбежал неизвестный, выхватил сумку и букет цветов и скрылся во дворах.

Как позже рассказала 70-летняя пенсионерка, она заметила грабителя за несколько минут до случившегося: он стоял в нескольких метрах от нее и несколько раз оглянулся не пенсионерку. Омичка запомнила, что грабитель был одет в черную куртку с белыми вставками — именно по этой детали полицейские нашли злоумышленника на улице и задержали его.

На допросе в отделе полиции № 7 25-летний мужчина признался, что решил ограбить женщину будучи пьяным. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражи, теперь ему грозит суд по другой статье — 161 УК РФ «Грабеж», сообщили в пресс-службе ведомства.

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