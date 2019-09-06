В Омске грабитель напал на пенсионерку, которая вела внука на линейку 1 сентября

Posted 6 сентября 2019, 12:21
Published 6 сентября 2019, 12:21
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Женщина провожала внука в школу, и в этот момент к ней подбежал неизвестный, выхватил сумку и букет цветов и скрылся во дворах.
Как позже рассказала 70-летняя пенсионерка, она заметила грабителя за несколько минут до случившегося: он стоял в нескольких метрах от нее и несколько раз оглянулся не пенсионерку. Омичка запомнила, что грабитель был одет в черную куртку с белыми вставками — именно по этой детали полицейские нашли злоумышленника на улице и задержали его.
На допросе в отделе полиции № 7 25-летний мужчина признался, что решил ограбить женщину будучи пьяным. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражи, теперь ему грозит суд по другой статье — 161 УК РФ «Грабеж», сообщили в пресс-службе ведомства.