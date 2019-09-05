Программа «Онкопомощь» – с заботой о вашем здоровье

Posted 5 сентября 2019,, 13:37
Published 5 сентября 2019,, 13:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Лечение таких заболеваний зачастую сопряжено с большими трудностями, причем от уровня квалификации врачей зависит как сама жизнь пациента, так и ее качество — например, отсутствие инвалидности и работоспособность. Свой вклад в решение этой социально важной задачи внесла Группа СОГАЗ — крупнейшая страховая компания страны: она вывела на рынок новую программу «Онкопомощь», которая делает доступной квалифицированную медицинскую помощь и лечение с использованием современных средств и качественных препаратов.
Данная программа добровольного медицинского страхования, к которой может подключиться любой желающий, обеспечивает организацию предоставления качественной медицинской помощи в случае выявления онкологического заболевания или любого новообразования головного мозга.
В рамках программы «Онкопомощь» СОГАЗ организует и оплатит медицинские и сопутствующие услуги при впервые выявленных злокачественных новообразованиях и новообразованиях головного мозга. В случае установления указанных диагнозов, застрахованному лицу будет обеспечено сопровождение персонального врача-куратора на протяжении всего курса лечения.
При этом можно выбрать один из нескольких вариантов программы, которые отличаются друг от друга объемом медицинских услуг, предоставляемых при наступлении страхового случая, набором доступных клиник и территорией, на которой они расположены, размером страховой суммы и наличием единовременной выплаты.
В зависимости от выбранного варианта в программу «Онкопомощь» могут входить:
Медицинские услуги:
Сопутствующие услуги:
Необходимо отметить, что стоимость программы «Онкопомощь» несопоставимо меньше суммы, которую приходиться платить людям, столкнувшимся с онкологией. Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8 800 333 08 88 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую информацию вы также можете найти на сайте sogaz.ru.