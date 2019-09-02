В Омске пенсионер отдал мошенникам 40 тыс рублей за фейковое ДТП

Posted 2 сентября 2019, 09:03
Published 2 сентября 2019, 09:03
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
73-летний горожанин рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сын попал в серьезное ДТП. Мошенники убедили мужчину заплатить им 40 тыс рублей, и омич, находят в стрессовой ситуации, выполнил указание неизвестных.
Спустя время мужчина узнал, что с его сыном все в порядке и в ДТП он не попадал. После этого пенсионер обратился за помощью в полицию. Теперь полицейские возбудили уголовное дело и выясняют, на чей счет были переведены деньги.