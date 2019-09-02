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Posted 2 сентября 2019, 09:03

Published 2 сентября 2019, 09:03

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске пенсионер отдал мошенникам 40 тыс рублей за фейковое ДТП

В Омске пенсионер отдал мошенникам 40 тыс рублей за фейковое ДТП

2 сентября 2019, 09:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе омской полиции рассказали об обращении пенсионера, который отдал мошенникам 40 тыс рублей. Мужчина поверил им, что его сын попал в ДТП.

73-летний горожанин рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сын попал в серьезное ДТП. Мошенники убедили мужчину заплатить им 40 тыс рублей, и омич, находят в стрессовой ситуации, выполнил указание неизвестных.

Спустя время мужчина узнал, что с его сыном все в порядке и в ДТП он не попадал. После этого пенсионер обратился за помощью в полицию. Теперь полицейские возбудили уголовное дело и выясняют, на чей счет были переведены деньги.

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