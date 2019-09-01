В Омской области пропали двое школьников

В тот же день поступило сообщение от жительницы села Муравьевка, которая рассказала, что ее 15-летний сын без разрешения уехал в Омск. В настоящее время его местонахождения неизвестно. На вид юноше примерно 15 лет, рост 172 см, худощавого телосложения. Был одет в серую толстовку, синее трико с белыми лампасами, при себе имеет синий рюкзак.