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Posted 1 сентября 2019, 07:58

Published 1 сентября 2019, 07:58

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омской области пропали двое школьников

В Омской области пропали двое школьников

1 сентября 2019, 07:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Полиция ведет поиски пропавшей 16-летней девушки из Горьковского района и 15-летнего юноши из Называевского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В полицию 30 августа поступило сообщение о том, что 16-летняя жительница Горьковского района ушла из дома и не вернулась. На вид девушке примерно 15-17 лет, рост 160-165 см., худощавое телосложение, волосы длинные темные. Была одета в синие джинсы, черную кофту и белые кроссовки.

В тот же день поступило сообщение от жительницы села Муравьевка, которая рассказала, что ее 15-летний сын без разрешения уехал в Омск. В настоящее время его местонахождения неизвестно. На вид юноше примерно 15 лет, рост 172 см, худощавого телосложения. Был одет в серую толстовку, синее трико с белыми лампасами, при себе имеет синий рюкзак.

Омичей, которые располагают какой-либо информацией о пропавших подростках, просят сообщить об этом в полицию.

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