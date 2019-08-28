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Posted 28 августа 2019,, 06:38

Published 28 августа 2019,, 06:38

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В собственности у омичей стало больше яхт, катеров и личных самолетов

28 августа 2019, 06:38
Омичи должны заплатить 1.3 млрд рублей транспортного налога за 2019 год. Это на 64 млн больше, чем за 2017. За 2018 год транспортный налог физическим лицам начислен на 683 038 транспортных средств, что на 21 350 единиц больше, чем в 2017.

«Транспортный налог исчислен в отношении: 583 716 легковых автомобилей, 52 047 грузовых автомобилей, 14 322 мотоциклов и мотороллеров, 9403 автобусов, 2343 катеров и моторных лодок, 4 яхт, 29 гидроциклов, 61 воздушных транспортных средства», – рассказали изданию «Коммерческие вести» в УФНС России по Омской области.

Половина автопарка – это легковые автомобили, количество машин выросло на 0.7% или на 2 149 единиц. Количество грузовых автомобилей возросло на 2%, или на 1071 единицу, воздушных транспортных средств – на 22% или на 11 единиц.

При росте машин снизилось количество мотоциклов на 2.9% или на 426 единиц, а также автобусов на 5.7% или на 569 единиц.

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