В собственности у омичей стало больше яхт, катеров и личных самолетов

Омичи должны заплатить 1.3 млрд рублей транспортного налога за 2019 год. Это на 64 млн больше, чем за 2017. За 2018 год транспортный налог физическим лицам начислен на 683 038 транспортных средств, что на 21 350 единиц больше, чем в 2017.