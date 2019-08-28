В собственности у омичей стало больше яхт, катеров и личных самолетов

Posted 28 августа 2019,, 06:38
Published 28 августа 2019,, 06:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Транспортный налог исчислен в отношении: 583 716 легковых автомобилей, 52 047 грузовых автомобилей, 14 322 мотоциклов и мотороллеров, 9403 автобусов, 2343 катеров и моторных лодок, 4 яхт, 29 гидроциклов, 61 воздушных транспортных средства», – рассказали изданию «Коммерческие вести» в УФНС России по Омской области.
Половина автопарка – это легковые автомобили, количество машин выросло на 0.7% или на 2 149 единиц. Количество грузовых автомобилей возросло на 2%, или на 1071 единицу, воздушных транспортных средств – на 22% или на 11 единиц.
При росте машин снизилось количество мотоциклов на 2.9% или на 426 единиц, а также автобусов на 5.7% или на 569 единиц.