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Posted 28 августа 2019,, 11:03

Published 28 августа 2019,, 11:03

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Калмыкии злоумышленники похитили электричество на несколько десятков миллионов

28 августа 2019, 11:03
На территории Калмыкии специалисты «Россети Юг» в ходе проверки уличили пропажу порядка шести миллионов киловатт-часов. Нанесенный ущерб составляет около 46 миллионов рублей.

Как сообщает издание ФедералПресс, на территорию двух предприятий Элисты злоумышленники вмешались в работу счетчиков, в результате чего похитили более 6,7 миллионов киловатт-часов.

В ходе рейда сотрудники «Россети Юг» обнаружили на счетчиках вскрытие пломбы и отправили приборы на проверку специалистам в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Астраханской области и Республике Калмыкия». В свою очередь, догадки и возможном вмешательстве в работу приборов учета, подтвердились.

Специалисты «Росетей» провели перерасчет похищенной электроэнергии и направили заявление в суд.

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