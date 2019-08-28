В Калмыкии злоумышленники похитили электричество на несколько десятков миллионов

Posted 28 августа 2019,, 11:03
Published 28 августа 2019,, 11:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, на территорию двух предприятий Элисты злоумышленники вмешались в работу счетчиков, в результате чего похитили более 6,7 миллионов киловатт-часов.
В ходе рейда сотрудники «Россети Юг» обнаружили на счетчиках вскрытие пломбы и отправили приборы на проверку специалистам в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Астраханской области и Республике Калмыкия». В свою очередь, догадки и возможном вмешательстве в работу приборов учета, подтвердились.
Специалисты «Росетей» провели перерасчет похищенной электроэнергии и направили заявление в суд.