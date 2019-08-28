В Калмыкии злоумышленники похитили электричество на несколько десятков миллионов

В ходе рейда сотрудники «Россети Юг» обнаружили на счетчиках вскрытие пломбы и отправили приборы на проверку специалистам в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Астраханской области и Республике Калмыкия». В свою очередь, догадки и возможном вмешательстве в работу приборов учета, подтвердились.