Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа 2019,, 18:37

Published 26 августа 2019,, 18:37

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Мы ответственны по своей природе»: Росприроднадзор обновил сайт

26 августа 2019, 18:37
Официальный сайт «Росприроднадзора» претерпел изменения.

Теперь на официальном портале ведомства лозунг «Мы ответственны по своей природе» поставлен на самое видное место на первой странице сайта. Также обновления коснулись и некоторых разделов. В частности, был добавлен раздел «Информация организациям». Здесь можно ознакомиться с материалами о возможных нарушениях природоохранного законодательства. В подразделе «Отчетность природопользователя» находится вся необходимая информация о заполнении документов и отчетности, а также личный кабинет, через который можно попасть в калькулятор возможных предварительных рисков. В шапке сайта теперь находится окно «Направить обращение» и телефоны ведомств. Также прямо через сайт можно записаться на личным причём или направить электронное письмо с жалобой.

после обновления на сайте также доступен раздел «Открытость». Здесь публикуются все отчёты «Росприроднадзора», включая бухгалтерские документы и документы отчета по общественному контролю. Страница «Противодействие коррупции» содержит все данные о доходах и заработных платах сотрудников ведомств, вплоть до 2009 года.

#Общество
Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15