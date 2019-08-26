«Мы ответственны по своей природе»: Росприроднадзор обновил сайт

Теперь на официальном портале ведомства лозунг «Мы ответственны по своей природе» поставлен на самое видное место на первой странице сайта. Также обновления коснулись и некоторых разделов. В частности, был добавлен раздел «Информация организациям». Здесь можно ознакомиться с материалами о возможных нарушениях природоохранного законодательства. В подразделе «Отчетность природопользователя» находится вся необходимая информация о заполнении документов и отчетности, а также личный кабинет, через который можно попасть в калькулятор возможных предварительных рисков. В шапке сайта теперь находится окно «Направить обращение» и телефоны ведомств. Также прямо через сайт можно записаться на личным причём или направить электронное письмо с жалобой.