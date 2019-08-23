В Екатеринбурге изнасиловавших девушку полицейских взяли под стражу

Posted 23 августа 2019,, 14:47
Published 23 августа 2019,, 14:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, одного из полицейских отпустили под домашний арест. Второго взяли под стражу. А третьему продлили задержание еще на двое суток, так как у следствия возникли вопросы к ходатайству о наказании.
Сотрудников патрульно-постовой службы Ленинского отдела полиции обвиняют в нарушении половой неприкосновенности 22-летней уроженки из Казахстана, которую они изнасиловали в служебной машине. Преступление было совершено в ночь с 17 на 18 августа текущего года. По неподтвержденной информации, пострадавшая оказывала услуги интимного характера за деньги.
Злоумышленники задержали пострадавшую на выходе из сауны и, угрожая расправой, надругались над ней. Непосредственно самими участниками преступных действий были только два полицейских.