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Posted 22 августа 2019,, 16:23

Published 22 августа 2019,, 16:23

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Екатеринбурге под асфальт провалился грузовик

22 августа 2019, 16:23
В Екатеринбурге на пересечении улиц Ясная и Шаумяна провалился асфальт. Вместе с ним под землю ушел и грузовик.

Как сообщает издание ФедералПресс, кадры с места происшествия попали в интернет.

Так, согласно фотографии, на аварийном участке дороги проводятся работы: там присутствует необходимая техника. Тем не менее, на кадрах заметен и грузовик, который наполовину увяз в яме: кузов провалился, а кабина осталась наверху. Очевидцы полагают, что размер ямы может достигать нескольких метров.

Информации о наличии коммуникаций на этом участке пока нет. Устанавливается причина, по которой провалился асфальт.

#Происшествия
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