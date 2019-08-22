В Екатеринбурге под асфальт провалился грузовик

Так, согласно фотографии, на аварийном участке дороги проводятся работы: там присутствует необходимая техника. Тем не менее, на кадрах заметен и грузовик, который наполовину увяз в яме: кузов провалился, а кабина осталась наверху. Очевидцы полагают, что размер ямы может достигать нескольких метров.