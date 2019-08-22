Экс-главу Москаленского района уволил директор, им же назначенный

Posted 22 августа 2019,, 09:28
Published 22 августа 2019,, 09:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Экс-руководителя через 10 дней после отставки с постав главы назначили директором муниципального казенного учреждения Москаленского муниципального района Омской области «Центр по комплексному обслуживанию деятельности учреждений в сфере образования» (МКУ «ЦКОДУСО»). Должность он занимал лишь три месяца и был уволен начальником управления образования района без мотивировки. Гейн пытался обжаловать решение, но не смог.
Как пишут «Коммерческие вести», Гейнца уволила Ольга Белова, ранее им же назначенная на должность директора управления образования района. А произошло это после того, как по его инициативе была уволена в конце мая 2017 года руководитель организации, куда потом пришел директором он сам. В том же году экс-директор «Центра комплексного обслуживания в сфере образования» Галина Прохорцева пыталась оспорить решение, ссылаясь на то, что она эффективный менеджер. Суд поддержал иск.
Гейнц тоже требовал отменить приказ об отставке, сообщая о том, что в нем нет мотивировки. Суд посчитал, что она не нужна, отказав бывшему главе. Оказалось, что приказ об увольнении Прохорцевой был подписан под давлением со стороны самого Гейнца, который сразу после этого назначил Белову директором управления образования.
Отметим, что сменившееся при Гейнце название Центра, снова станет прежним, как было при Прохорцевой.