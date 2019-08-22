Экс-главу Москаленского района уволил директор, им же назначенный

Как пишут «Коммерческие вести», Гейнца уволила Ольга Белова, ранее им же назначенная на должность директора управления образования района. А произошло это после того, как по его инициативе была уволена в конце мая 2017 года руководитель организации, куда потом пришел директором он сам. В том же году экс-директор «Центра комплексного обслуживания в сфере образования» Галина Прохорцева пыталась оспорить решение, ссылаясь на то, что она эффективный менеджер. Суд поддержал иск.