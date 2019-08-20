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Posted 20 августа 2019,, 06:24

Published 20 августа 2019,, 06:24

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Под Омском нашли опасный стихийный скотомогильник

20 августа 2019, 06:24
Под Омском обнаружили стихийный скотомогильник в 1.5 км от деревни 18 Партсъезд. Здесь находятся несколько тонн черепов и костей. Кладбище обнаружили местные жителя во время сбора ягод.

Омичи опасаются, что захоронения могут оказаться опасными. Отходы могут быть переносчиками бешенства, ящура и сибирской язвы. На месте сейчас находятся ветеринары. Специалисты возьмут пробы. Сейчас не исключают наличие особо опасной инфекции, например, сибирской язвы, сообщает «12 канал».

«Это заболевание, которым болеют как животные, так и человек. Протекает оно в острой форме. Если вовремя не принять меры, может закончиться летальным исходом», - рассказал заместитель начальника Областного центра ветеринарного обеспечения Руслан Серикбаев.

Останки вывезут и утилизируют в ближайшее время. Экспертиза будет проводиться трое суток. Также выясняется, кто понесет ответственность за скотомогильник. Ветнадзор проверит фермеров и заводы по переработке. Рядом со свалкой их несколько десятков. Нарушителю грозит штраф – 700 тыс рублей.

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