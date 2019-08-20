Под Омском нашли опасный стихийный скотомогильник

Останки вывезут и утилизируют в ближайшее время. Экспертиза будет проводиться трое суток. Также выясняется, кто понесет ответственность за скотомогильник. Ветнадзор проверит фермеров и заводы по переработке. Рядом со свалкой их несколько десятков. Нарушителю грозит штраф – 700 тыс рублей.