Под Омском нашли опасный стихийный скотомогильник

Posted 20 августа 2019,, 06:24
Published 20 августа 2019,, 06:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Омичи опасаются, что захоронения могут оказаться опасными. Отходы могут быть переносчиками бешенства, ящура и сибирской язвы. На месте сейчас находятся ветеринары. Специалисты возьмут пробы. Сейчас не исключают наличие особо опасной инфекции, например, сибирской язвы, сообщает «12 канал».
«Это заболевание, которым болеют как животные, так и человек. Протекает оно в острой форме. Если вовремя не принять меры, может закончиться летальным исходом», - рассказал заместитель начальника Областного центра ветеринарного обеспечения Руслан Серикбаев.
Останки вывезут и утилизируют в ближайшее время. Экспертиза будет проводиться трое суток. Также выясняется, кто понесет ответственность за скотомогильник. Ветнадзор проверит фермеров и заводы по переработке. Рядом со свалкой их несколько десятков. Нарушителю грозит штраф – 700 тыс рублей.