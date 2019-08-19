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Posted 19 августа 2019,, 05:56

Published 19 августа 2019,, 05:56

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Какие анализы сдавать в качестве ежегодной профилактики, если вы живете на Урале

19 августа 2019, 05:56
Федеральная медицинская компания, Лаборатория «Гемотест», разработала профилактический комплекс исследований специально для жителей Уральского федерального округа: в него входят анализы, которые помогут оценить самые распространенные в регионе риски для здоровья.

До конца сентября на комплекс действует специальная цена – 990 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).

Медицинская статистика говорит о том, что уже пятый год подряд – впервые за 40 лет! – на Урале растет число заболеваний, связанных с органами дыхания, и самых разных аллергических реакций: от атопий и дерматитов до бронхиальной астмы. Их провоцирует растущая химическая и нервная нагрузка: заболевания, которые раньше считались профессиональными для людей, занятых на вредном производстве, теперь обнаруживаются и у менеджеров, и у врачей, и у педагогов, количество случаев таких нарушений перевалило за миллион еще в 2017 году – и продолжает расти. На втором месте среди заболеваний, которые угрожают жителям Урала, – болезни органов кровообращения, на третьем – патологии органов пищеварения.

Специальный «уральский» комплекс для ежегодного профилактического обследования включает исследования для выявления воспалительных процессов, аллергий и инфекций, нарушений липидного обмена, которые приводят к ухудшению кровообращения и сбоям в работе сердца и сосудов, заболеваний печени, почек и желчевыводящих потоков. Кроме того, в комплекс включен тест для выявления «общероссийского» риска – сахарного диабета.

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ – невероятно информативное лабораторное исследование, которое позволяет оценить качественный и количественный состав клеток крови, выявить воспалительные процессы инфекционной и неинфекционной природы, аллергии, заражение гельминтами, анемию и многие другие заболевания.

Измерение в сыворотке крови уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) – ферментов, которые находятся внутри клеток печени, гепатоцитов – покажет, есть ли повреждения в этом органе: в печени нет нервных окончаний, поэтому она «не умеет» болеть, и анализы – основной способ для выявления многих заболеваний печени на ранних этапах. Тест на билирубин (это пигмент, который содержится в желчи) укажет на закупорку желчных протоков, а исследование щелочной фосфатазы (фермента, который содержится в клетках, выстилающих желчевыводящие протоки) – на нарушения оттока желчи из печени.

О работе почек расскажет тест на креатинин – это конечный продукт обмена в мышечной ткани, который обнаруживается в крови в повышенных количествах при заболеваниях почек. Анализы на холестерин и глюкозу – известные профилактические исследования: благодаря им можно понять, что человек неправильно питается, и увидеть риски развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Специальная цена на комплекс действует до 30 сентября 2019 года. Подробности – на сайте www.gemotest.ru и по телефону: 8 (800) 550-13-13.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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