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Posted 16 августа 2019,, 16:31

Published 16 августа 2019,, 16:31

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Петербурге задержали председателя профсоюза “Альянс учителей”

16 августа 2019, 16:31
В Петербурге правоохранительные органы задержали председателя профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена после проверки.

Как сообщает издание ФедералПресс, Кен был задержан после жалобы заведующей детского сада Выборгского района №5. Правоохранители задержали мужчину по итогам профсоюзной проверки. Отмечается, что Кен был кандидатом в депутаты. Информацию о задержании подтвердили представители штаба Алексея Навального в Петербурге.

На данный момент Кен находится в отделении полиции. Ранее он проводил проверку детского сада на территории Выборгского района. В это время и произошел арест. Отмечается, что при задержании его избили дубинками.

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