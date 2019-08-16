В Петербурге задержали председателя профсоюза “Альянс учителей”

Posted 16 августа 2019,, 16:31
Published 16 августа 2019,, 16:31
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, Кен был задержан после жалобы заведующей детского сада Выборгского района №5. Правоохранители задержали мужчину по итогам профсоюзной проверки. Отмечается, что Кен был кандидатом в депутаты. Информацию о задержании подтвердили представители штаба Алексея Навального в Петербурге.
На данный момент Кен находится в отделении полиции. Ранее он проводил проверку детского сада на территории Выборгского района. В это время и произошел арест. Отмечается, что при задержании его избили дубинками.