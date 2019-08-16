Строители рассказали о тонкостях ремонта гостевого маршрута президентов в Омске

Кроме того «Коммерческие Вести» поставили под сомнение заявление омской мэрии об отсутствии нарушений во время проведения ремонта фасадов домов гостевого маршрута. По их данным, нарушения присутствуют, как минимум, по части безопасности проводимых работ. Редакции известны случаи, когда мужчина спас девушку от падающего на нее водостока, когда упала лестница с лесов с последующим зависанием на них человека. Сами леса, по словам опрошенных строителей, во многих местах установлены с нарушениями.