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Posted 16 августа 2019,, 02:30

Published 16 августа 2019,, 02:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Строители рассказали о тонкостях ремонта гостевого маршрута президентов в Омске

16 августа 2019, 02:30
Губернатор Омской области Александр Бурков в эфире 12 канала признал наличие сложностей в строительной отрасли региона. У омских строителей, в свою очередь, нашлись аргументы, почему заказ на ремонт фасадов не самый простой, сообщают «Коммерческие Вести».

«…в регионе умерла строительная отрасль. На 169 домов мы не смогли найти строителей. Мы сегодня стучимся к тюменцам, новосибирцам, екатеринбуржцам: приедьте, помогите, потому что не хватает ни строительных рук, ни профессионалов, ни даже лесов», — сообщил губернатор в эфире.

По мнению Буркова, это отчасти может быть связано с большим объемом проводимых в городе работ. В этом году в Омске строят четыре детских сада, две школы, большой объем дорожного ремонта. Текущая обстановка показала, что к такому объему омские строители не готовы.

Омские строители в свою очередь видят ситуацию в несколько ином свете. Нежелание браться за предложенные проекты в рамках подготовки Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием делегаций глав двух государств строители на условиях анонимности объяснили так:

  • Заниженные сметы, вплоть до 40%, не позволят провести данный ремонт качественно.
  • Туманная процедура подписания договоров. Намеки на откаты.
  • Слишком короткий срок для выполнения качественного ремонта при обязательном гарантийном сроке в пять лет и непременное взаимодействие с контролерами, проверяющими освоение федеральных денег.
  • Безавансовая система оплаты, а, значит, необходимость проводить работы за счет собственных оборотных средств при очень высоких репутационных и судебных рисках.
  • Омские строители предпочитают брать проекты в других городах, где административные вопросы решаются проще.
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Кроме того «Коммерческие Вести» поставили под сомнение заявление омской мэрии об отсутствии нарушений во время проведения ремонта фасадов домов гостевого маршрута. По их данным, нарушения присутствуют, как минимум, по части безопасности проводимых работ. Редакции известны случаи, когда мужчина спас девушку от падающего на нее водостока, когда упала лестница с лесов с последующим зависанием на них человека. Сами леса, по словам опрошенных строителей, во многих местах установлены с нарушениями.

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