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Posted 13 августа 2019,, 12:45

Published 13 августа 2019,, 12:45

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичам предлагают рассказать о поборах в школах на горячей линии

13 августа 2019, 12:45
Родители школьников могут столкнуться с неожиданностями перед началом учебного года. Омичи могут поделиться своими проблемами со специалистами, сообщает пресс-служба уполномоченного Омской области по правам человека.

В пятницу, 16 августа, с 9 до 13 часов в аппарате уполномоченного Омской области по правам человека состоится горячая линия правовой помощи родителям, посвященная началу учебного года.

Задать свои вопросы жители смогут сотрудникам регионального министерства образования, департамента образования администрации Омска и Роспотребнадзора.

Сообщить о поборах в школах и детских садах или о других проблемах можно будет по телефонам: 21-31-00 и 21-31-01.

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