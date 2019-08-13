Омичам предлагают рассказать о поборах в школах на горячей линии

Родители школьников могут столкнуться с неожиданностями перед началом учебного года. Омичи могут поделиться своими проблемами со специалистами, сообщает пресс-служба уполномоченного Омской области по правам человека.