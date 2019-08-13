Омичам предлагают рассказать о поборах в школах на горячей линии

Posted 13 августа 2019,, 12:45
Published 13 августа 2019,, 12:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В пятницу, 16 августа, с 9 до 13 часов в аппарате уполномоченного Омской области по правам человека состоится горячая линия правовой помощи родителям, посвященная началу учебного года.
Задать свои вопросы жители смогут сотрудникам регионального министерства образования, департамента образования администрации Омска и Роспотребнадзора.
Сообщить о поборах в школах и детских садах или о других проблемах можно будет по телефонам: 21-31-00 и 21-31-01.