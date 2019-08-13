Новый фильм Тарантино в Омске переломил тенденцию просмотра кино с субтитрами

Posted 13 августа 2019,, 06:45
Published 13 августа 2019,, 06:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Шикарно проходит прокат. Причем с одинаковым успехом идут и фильм с переводом, и на языке оригинала с субтитрами. Бывает один сеанс с субтитрами, и он не забивается. А здесь зал заполняется и люди еще спрашивают — это критерий, что на него хорошо идут. За уикенд фильм очень хорошо отработал. Отзывы, конечно, диаметрально противоположные. Одни говорят, что завтра еще придут покупать билеты, а есть те, кто уходит прямо во время сеанса. Но на то это и кино, чтобы вызывать разные мнения», — отметил Савельев.
Добавим, что в остальных кинотеатрах Омска «Однажды… в Голливуде» демонстрируют только на русском языке, в «Славе» есть один сеанс в день на английском языке с русскими субтитрами. Действительно, по крайней мере в первые дни проката, на показах с субтитрами зал заполнялся почти полностью — многие поклонники режиссера бронировали билеты заранее именно на эту версию.
При этом, по словам Савельева, до кассового рекорда фильму далеко. «Это не блокбастер, не фантастика, не 3D. Для своего формата он вышел обалденно, но это явно не рекорд», — говорит он. Текущим рекордсменом являются «Мстители».
Отметим, по предварительным итогам уикенда «Однажды… в Голливуде» заработал в России 466.5 млн рублей и вышел на первую строчку по кассе, сильно опередив другие новинки. За первый день проката в РФ и СНГ он показал рекордный стартовый результат — 125 млн рублей, передавали РИА Новости.
На прошлой неделе Квентин Тарантино приезжал представлять свой девятый фильм в Москву, где прогулялся по Кремлю в компании министра культуры Владимира Мединского, а также назвал любимых российских режиссеров: Сергея Эйзенштейна и Тимура Бекмамбетова.