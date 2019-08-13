Новый фильм Тарантино в Омске переломил тенденцию просмотра кино с субтитрами

«Шикарно проходит прокат. Причем с одинаковым успехом идут и фильм с переводом, и на языке оригинала с субтитрами. Бывает один сеанс с субтитрами, и он не забивается. А здесь зал заполняется и люди еще спрашивают — это критерий, что на него хорошо идут. За уикенд фильм очень хорошо отработал. Отзывы, конечно, диаметрально противоположные. Одни говорят, что завтра еще придут покупать билеты, а есть те, кто уходит прямо во время сеанса. Но на то это и кино, чтобы вызывать разные мнения», — отметил Савельев.