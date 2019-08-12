Вьетнамец Дык Тханг сменил имя на Ван Чунг, чтобы не покидать Омск

Гражданин Республики Вьетнам Дык Тханг Н. сменил паспорт, чтобы продолжить работать поваром в одном из омских кафе «Вьетнамская кухня», однако Кировский суд признал его трудовую деятельность незаконной.
Еще за нарушение миграционного законодательства мужчина был выдворен за пределы России к себе на родину. Ему запретили въезд в страну на пять лет. Однако, возвратившись во Вьетнам, Дык Тханг Н. получил новый паспорт на имя Ван Чунг Х. и вновь вернулся в Омск, продолжив работу без разрешительных документов. Кировский районный суд Омска за нарушение миграционного законодательства назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей и вынес решение о выдворением за пределы России.
Всего с начала года было выдворено 187 граждан Украины, Республик Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджанской и Кыргызской Республик и других стран.