Вьетнамец Дык Тханг сменил имя на Ван Чунг, чтобы не покидать Омск

Еще за нарушение миграционного законодательства мужчина был выдворен за пределы России к себе на родину. Ему запретили въезд в страну на пять лет. Однако, возвратившись во Вьетнам, Дык Тханг Н. получил новый паспорт на имя Ван Чунг Х. и вновь вернулся в Омск, продолжив работу без разрешительных документов. Кировский районный суд Омска за нарушение миграционного законодательства назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей и вынес решение о выдворением за пределы России.