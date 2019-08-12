В лесах Омской области разбросали приманки с вакциной от бешенства

Posted 12 августа 2019,, 13:34
Published 12 августа 2019,, 13:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В этом году в Омскую область 108 доз вирусвакцины от бешенства для плотоядных животных. Ветеринары надеются, что это даст положительный эффект уже в следующем году.
С начала 2019 года в Омской области было зарегистрировано девять очагов бешенства в Нижнеомском, Марьяновском, Азовском, Павлоградском, Москаленском, Омском и Тевризском и Тарском районах. Об этом заявил начальник главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко. Необходимые меры были приняты своевременно, новых очагов не обнаружено. В целом ситуация по бешенству в регионе опасений у ветеринаров не вызывает, - в предыдущие годы очагов бешенства было в разы больше.
«В прошлые годы у нас не было оральной вакцины. В этом году Федерация направила нам 108 доз оральной вирусвакцины для плотоядных животных. Приманку с капсулой уже разбросали по лесам», - уточнил Владимир Плащенко.
Если дикое животное проглотит приманку с вакциной сейчас, иммунитет к бешенству оно приобретет в следующем году.