В лесах Омской области разбросали приманки с вакциной от бешенства

С начала 2019 года в Омской области было зарегистрировано девять очагов бешенства в Нижнеомском, Марьяновском, Азовском, Павлоградском, Москаленском, Омском и Тевризском и Тарском районах. Об этом заявил начальник главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко. Необходимые меры были приняты своевременно, новых очагов не обнаружено. В целом ситуация по бешенству в регионе опасений у ветеринаров не вызывает, - в предыдущие годы очагов бешенства было в разы больше.