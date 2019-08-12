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Posted 12 августа 2019,, 02:59

Published 12 августа 2019,, 02:59

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Полиция назвала самые популярные среди омских угонщиков автомобили

12 августа 2019, 02:59
УМВД России по Омской области назвало марки автомобилей, которые больше всего пользуются спросом у местных угонщиков. Как ни странно, ими стали машины отечественного производства, сообщает «Омскрегион».

В частности, воры предпочитают автомобили марок «ВАЗ» и «ГАЗ». Среди иномарок чаще всего угоняют Toyota среднего ценового сегмента.

В тоже время омская полиция отметила тенденцию ежегодного снижения количества совершаемых угонов. На протяжении последних лет число краж транспортных средств сократилось с 403 в 2015 году до 236 — в 2018 году.

В текущем году инспекторами зарегистрировано 164 угона автомобилей. Это уже на 15,9% меньше, чем годом ранее. При этом в 80% найти похищенный транспорт удается. Отмечено, что чаще всего преступники орудуют в Центральном, Кировском и Советском округах Омска, предпочитая неохраняемые парковки во дворах жилых домов.

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