Полиция назвала самые популярные среди омских угонщиков автомобили

В текущем году инспекторами зарегистрировано 164 угона автомобилей. Это уже на 15,9% меньше, чем годом ранее. При этом в 80% найти похищенный транспорт удается. Отмечено, что чаще всего преступники орудуют в Центральном, Кировском и Советском округах Омска, предпочитая неохраняемые парковки во дворах жилых домов.