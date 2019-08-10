Омичи, живущие в Авиагородке, просят сделать остановку

Posted 10 августа 2019,, 04:28
Published 10 августа 2019,, 04:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Жители Авиагородка просят организовать остановку жильцы уже два года. Постоянно собирают подписи. Уже 600 человек проголосовали за её установку. Пока все автобусы проезжают мимо, нет даже остановки по требованию.
В городском департаменте транспорта объясняют, что это процесс не быстрый, так как специалистам нужно сначала просчитать логистику общественного транспорта и маршрутных такси, учесть пассажиропоток и т.д.
- Рассмотрение всех обращений по организации дополнительных остановочных пунктов проводится городской комиссией, проводится с выездом на место, с обследованием дорожных условий. Безусловно, необходим какой-то участок дороги, какой-то определенной длины, определенной ширины для того, чтобы можно было организовать остановочный пункт, - уточнил заместитель директора департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец.
В мэрии заявляют, что в 2020 году в микрорайоне построят сразу три новых остановки, и дорога до остановки будет составлять не более 300 метров.