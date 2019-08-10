Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 10 августа 2019,, 04:28

Published 10 августа 2019,, 04:28

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичи, живущие в Авиагородке, просят сделать остановку

10 августа 2019, 04:28
Сейчас все автобусы проезжают мимо, а до ближайшей остановки людям приходится идти почти километр, сообщает «12 канал».

Жители Авиагородка просят организовать остановку жильцы уже два года. Постоянно собирают подписи. Уже 600 человек проголосовали за её установку. Пока все автобусы проезжают мимо, нет даже остановки по требованию.

В городском департаменте транспорта объясняют, что это процесс не быстрый, так как специалистам нужно сначала просчитать логистику общественного транспорта и маршрутных такси, учесть пассажиропоток и т.д.

- Рассмотрение всех обращений по организации дополнительных остановочных пунктов проводится городской комиссией, проводится с выездом на место, с обследованием дорожных условий. Безусловно, необходим какой-то участок дороги, какой-то определенной длины, определенной ширины для того, чтобы можно было организовать остановочный пункт, - уточнил заместитель директора департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец.

В мэрии заявляют, что в 2020 году в микрорайоне построят сразу три новых остановки, и дорога до остановки будет составлять не более 300 метров.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15